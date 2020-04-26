26 Nisan 2020, Pazar

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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Yunanistan'ı ayağa kaldıran cinsten bir şike gelişmesi yaşandı... Komşu'da kulüp başkanından, federasyonuna yetkililerine kadar yöneticilerin de içinde bulunduğu skandallar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:35
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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Yunanistan Ligi'nden Olympiakos ve Atromitos arasındaki maçta bahis şikesi olduğuna dair iddianame ortaya çıktı. Başkanlar, teknik adamlar, futbolcular dışında hakemler ve federasyonun da olayın içinde olması şok etti.

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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Yunanistan kulüpleri Olympiakos ve Atromitos, bahis şikesi yaptıkları iddiaları sonrası küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya...

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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...


Yunan gazetesi Ekathimerini'de yer alan habere göre; Olympiakos ile Atromitos kulüpleri, 2-1'lik skor üzerine bir anlaşma sağladı.

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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Bu anlaşma üzerine maç öncesi bahisler yapıldı ve gelir elde edildi.

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İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Olympiakos dışında Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların bahis şikesinin içinde olduğu tespit edildi.

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