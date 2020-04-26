İddianame ortaya çıktı! Şike davası...

Olympiakos dışında Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların bahis şikesinin içinde olduğu tespit edildi.