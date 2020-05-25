25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında flaş açıklama! "Haberdar bile değildik"

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgın tüm dünyayı etkisi altına almıştı. 4.5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları, her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkilileri, corona virüsü için Çin'i suçlamış ve virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Wang Yanyi'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:20
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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından "corona virüsünün (Covid-19) üretildiği laboratuvar" diye tanımlanan Wuhan Viroloji Enstitüsünden, corona virüsüyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik

Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Wang Yanyi, yarasalardan alınan canlı durumdaki üç farklı corona virüsü türü üzerinde çalıştıklarını, fakat bunların dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 ile benzerliklerinin yüzde 79,8 oranında olduğunu belirtti.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik

2004 yılından beri yarasalardan aldıkları corona virüsler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda topladıkları virüsleri izole etmeyi her zaman başardıklarını söyleyen Yanyi, ellerindeki örnekler ile mevcut corona virüsü salgını arasındaki farklılığın çok büyük olduğunu ifade etti.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik

"VİRÜSÜN VARLIĞINDAN BİLE HABERDAR DEĞİLDİK"
Corona virüsünün Vuhan'da yayılmaya başlamasından sonra ilk olarak 30 Aralık'ta örnek toplamaya başladıklarını söyleyen Yanyi, şunları kaydetti:

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında flaş açıklama! Haberdar bile değildik

"Laboratuvarda görev alan bilim insanları o güne dek ne virüsle karşılaştı, ne onu araştırdı, ne de onu gizlemeye çalıştı.

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