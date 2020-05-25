Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında flaş açıklama! "Haberdar bile değildik"

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgın tüm dünyayı etkisi altına almıştı. 4.5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları, her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkilileri, corona virüsü için Çin'i suçlamış ve virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Wuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Wang Yanyi'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 10:20 ABONE OL