25 Mayıs 2020, Pazartesi

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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen ve özellikle bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken İrfan Can Kahveci'ye La Liga'nın dev kulübü talip oldu. İşte transfer detayları...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:22
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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

Başakşehir'in Milli yıldızı İrfan Can Kahveci Sevilla yolunda... Fotomaç'ın dış basından derlediği haberin detayları şu şekilde:

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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

"Sevilla, yaz transfer sezonu için alternatiflerini değerlendiriyor. Sportif Direktör Monchi yönetimindeki La Liga ekibi, büyük bütçelerle rekabet edebilmek için transfer yoklamasına başladı.

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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

Todofichajes'in edindiği bilgilere göre Sevilla, Medipol Başakşehir ile İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başladı.

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La Liga devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor! İşte transfer bedeli

İrfan Can Kahveci, Türk takımının en büyük yıldızlarından biri oldu ve bu sezon gösterdiği performans, geçmiş yıllardakinin üzerinde oldu.

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