Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

CORONA VİRÜSÜ ORTAYA ÇIKAN EN TEHLİKELİ VİRÜS!

Son günlerde gündemde olan bu virüs, yeni değildir. Corona virüsü, 2003 SARS ve 2012'de önce Ürdün sonra Suudi Arabistan'da görülen MERS olaylarından sorumlu olan virüstür. Corona virüsü tehlikeli bir virüstür fakat en tehlikeli hastalıktır dememiz yanlış olur.

Uzmanlar virüsün herkes için ölümcül olmadığını gerekli tedbirlerle virüsten korunmanın ise önem taşıdığını belirtiyor. İşte, riskli yaşlar:

80 yaş ve üstü: yüzde 14.8

70-79 yaş: yüzde 8

60-69 yaş: yüzde 3.6

50-59 yaş: yüzde 1.3

40-49 yaş: yüzde 0.4

30-39 yaş: yüzde 0.2

20-29 yaş: yüzde 0.2

10-19 yaş: yüzde 0.2

0-9 yaş: 0