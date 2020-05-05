05 Mayıs 2020, Salı

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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, milyonlarca insana da bulaşmıştı. Corona virüsü hakkında birçok spekülasyon ortaya atılırken, hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. İşte Covid-19 hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:19
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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

CORONA VİRÜSÜ ORTAYA ÇIKAN EN TEHLİKELİ VİRÜS!

Son günlerde gündemde olan bu virüs, yeni değildir. Corona virüsü, 2003 SARS ve 2012'de önce Ürdün sonra Suudi Arabistan'da görülen MERS olaylarından sorumlu olan virüstür. Corona virüsü tehlikeli bir virüstür fakat en tehlikeli hastalıktır dememiz yanlış olur.

Uzmanlar virüsün herkes için ölümcül olmadığını gerekli tedbirlerle virüsten korunmanın ise önem taşıdığını belirtiyor. İşte, riskli yaşlar:

80 yaş ve üstü: yüzde 14.8

70-79 yaş: yüzde 8

60-69 yaş: yüzde 3.6

50-59 yaş: yüzde 1.3

40-49 yaş: yüzde 0.4

30-39 yaş: yüzde 0.2

20-29 yaş: yüzde 0.2

10-19 yaş: yüzde 0.2

0-9 yaş: 0

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

ÇİN'DEN GELEN MALZEMELERİ KULLANMAMALIYIZ!

Uzun süre yolda kalmış kuru ürünlerde corona virüsünün taşınması mümkün değildir. Çünkü virüs kişiden kişiye yakın temas halinde bulaşmaktadır. Virüs kuru bir ortamda yaklaşık olarak 4 ile 5 saat civarında yaşayabilir. Virüsün bir solunum ve kan hücresi içerisinde yaşaması gerekir ki ancak o zaman canlı kalabilirler.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

MASKEYİ BİRKAÇ DEFA KULLANSAM BİR ŞEY OLMAZ!

Maskeler genellikle tek kullanımlıktır. Hastalıktan korunmak için etkili bir yol değildir. Maskeyi aslında enfekte kişiler virüsü yaymamak için kullanmalıdır. Maske kullanımı özellikle sağlık çalışanları için çok önemlidir ve onların kullanması önerilmektedir.

* Bir maske 2 kez kullanılmamalıdır. Bu noktada önemli olan maskenin hangi sertifikalara sahip olduğudur.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

HAYVANLARDAN UZAK DURMALIYIZ!

Birden fazla küresel sağlık örgütü, evcil hayvanların corona virüsü yayabileceğine dair henüz kanıt bulunmadığını belirten birçok raporlar yayımladı. Corona virüsünün yarasa ve karıncayiyen üzerinden bulaşıldığı düşünülmektedir. Virüs ilk etapta hayvanlardan bulaşmış olsa bile, özellikle evcil hayvanlar için şu anda böyle bir durum söz konusu değildir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü "Bu nedenle, ev arkadaşınız olan hayvanlarınızı tehlikeye atacak önlemler almanıza gerek yok" dedi.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

ŞU BESİNLER CORONA VİRÜSÜNDEN KORUYOR!

Herhangi bir besinin corona virüsünden tamamen koruması ya da tedavi mümkün değildir. Uzmanlara göre corona virüsüne karşı korunmanın en temel yolu bağışıklığı güçlendirmek ve hijyenden geçiyor. Bireyler tek bir beslenme yerine, sağlıklı ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalıdırlar.

Tek bir besinin corona virüsü üzerinde iyileştirici etkisinin olmadığının altını çizmekte fayda vardır.

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