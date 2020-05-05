05 Mayıs 2020, Salı

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Duyurdular! "Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını bütün dünyayı etkilerken, bilim insanları da pandeminin tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika bilgisine göre, İsrail salgını önlemede çığır açacak bir adıma imza attığını açıkladı. İşte son detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 17:29
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Duyurdular! Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi tedavisi için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

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Duyurdular! Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık

On binlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 için aşı çalışmalarının sonuçları tüm dünyada merakla bekleniyor...

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Duyurdular! Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. Bennett, İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınını önlemede "çığır açacak" bir adıma imza attığını söyledi.

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Duyurdular! Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nü dün ziyaret eden Savunma Bakanı Naftali Bennett, 50'den fazla bilim insanının Covid-19 aşısını geliştirmek için çaba harcadığını söyledi.

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Duyurdular! Corona virüsünde çığır açacak bir adım attık

Savunma Bakanı Bennett Covid-19'u insan vücudunda izole edebilen "monoklonal nörtleştirici antikor" geliştirildiğini belirtti.

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