Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.