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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyada 5.5 milyondan fazla insana bulaşmış ve 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine enden olmuştu. Pandemi için bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sürdürürken, Çinli bir ilaç şirketi corona virüsü aşısında klinik çalışmalarını tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:41
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Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

NTV'nin derlediği habere göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 500 bini, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 345 bini geçerken Çinli bilim insanları umut verici bir gelişme kaydetti.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün son açıklamasına göre küresel çapta, Covid-19'a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa'da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

ABD'Lİ VE AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise corona virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

İKİ HAFTA SONRA ANTİKOR ÜRETMEYE BAŞLADILAR
Çin'deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında büyük gelişme! Klinik çalışmalar tamamlandı

Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Covid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı. Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.

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