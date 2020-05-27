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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde (Covid-19) son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı
İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına alarak 5.5 milyondan fazla insana bulaşmış ve 350 binden fazla kişi de hayatını kaybetmişti. Bilim insanları pandemi için çalışmalarını sıklaştırırken, ülkemizde de vaka ve iyileşme sayılarında büyük gelişmeler yaşanmıştı. Yaşanan olumlu tablo sonrasında "Normalleşme Planı" devreye sokulmuş ve ilk etapta çeşitli tedbirlerle birlikte AVM, kuaför ve berberler gibi işyerleri açılmıştı. Ülkemizde hangi ilde kaç kişinin corona virüsünden dolayı vefat ettiğini A Haber yayınladığı infografikle açıkladı! Peki, hangi ilde kaç kişi corona virüsünden hayatını kaybetti? Ülkemizde il il vaka sayısı kaç? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı...
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