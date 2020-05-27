27 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde (Covid-19) son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına alarak 5.5 milyondan fazla insana bulaşmış ve 350 binden fazla kişi de hayatını kaybetmişti. Bilim insanları pandemi için çalışmalarını sıklaştırırken, ülkemizde de vaka ve iyileşme sayılarında büyük gelişmeler yaşanmıştı. Yaşanan olumlu tablo sonrasında "Normalleşme Planı" devreye sokulmuş ve ilk etapta çeşitli tedbirlerle birlikte AVM, kuaför ve berberler gibi işyerleri açılmıştı. Ülkemizde hangi ilde kaç kişinin corona virüsünden dolayı vefat ettiğini A Haber yayınladığı infografikle açıkladı! Peki, hangi ilde kaç kişi corona virüsünden hayatını kaybetti? Ülkemizde il il vaka sayısı kaç? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 07:49
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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde Covid-19 son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, 26 Mayıs Salı günü, 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde Covid-19 son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı

Türkiye'de toplam vakası sayısı ise dün (26 Mayıs 2020) itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi.

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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde Covid-19 son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı

Dün (26 Mayıs 2020) 1492 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 121.507'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin yeni tip corona virüsünden (Covid-19) vefat ettiğini A Haber, hazırladığı bir grafikle açıkladı!

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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde Covid-19 son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı

İşte il il corona virüsünden vefat eden kişilerin sayısı...

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Son dakika: Ülkemizde yeni tip corona virüsünde Covid-19 son durum ne? İşte il il corona virüsünden vefat edenlerin sayısı
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