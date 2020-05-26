26 Mayıs 2020, Salı
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı'nın pazar, pazartesi ve salı günlerine denk gelmesiyle birlikte, sokağa çıkma yasağı hafta sonuyla birleştirilmiş ve 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...
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