26 Mayıs 2020, Salı

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı'nın pazar, pazartesi ve salı günlerine denk gelmesiyle birlikte, sokağa çıkma yasağı hafta sonuyla birleştirilmiş ve 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:26
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

Sokağa çıkma yasakları bayram boyunca devam edecek. Fakat vatandaşlar yaz mevsimin gelişiyle birlikte artık hayatın normale dönmesini ve bir daha sokağa çıkma yasağının gelmemesini istiyor.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

Bu nedenle de 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Normalleşme süreci ne zaman başlıyor?' soruları epey bir aratılıyor. İşte son durum...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI!

Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni normale geçerken önlemlerin adım adım kaldırılacağını, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini aktardı.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

Prof. Dr. Özkan, "Yeni normale geçerken Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz" dedi.

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme süreci nasıl olacak?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüs salgını çıktığında okulların kapanması, bazı işyerlerinin vardiyalı çalışmaya geçmesi, 65 yaş üstü nüfusun evde kalması gibi adım adım bazı önlemlerin alındığını hatırlatarak, Türkiye'nin 11 Mayıs'tan itibaren ise yeni normal döneme adım attığını söyledi.

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