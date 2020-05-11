Yeni tip corona virüsü (Covid-19) 5 gündür tespit edilmedi! İşte o şehir

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, milyonlarca insana bulaşmış ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Vaka sayılarının azaldığı ülkemizde normalleşme planı doğrultusunda yavaş yavaş önlemler gevşetilmeye başlandı. Bir şehrimizden ise sevindirici bir haber geldi. O şehrimizde 5 gündür corona virüsü tespit edilmedi. Peki, hangi şehrimizde 5 gündür Covid-19 tespit edilmedi? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:50 ABONE OL