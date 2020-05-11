Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

Dev arama motoru Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle'da, bugün Türk öykü yazarı ve çevirmeni Tomris Uyar'a yer verdi ve 79. doğumgününü kutladı. Ancak Tomris Uyar'ın 15 Mart'ta doğduğu biliniyor. Google'ın yaptığı bu Doodle'dan sonra kullanıcılar "Tomris Uyar kimdir?" ve "Tomris Uyar kaç yaşında vefat etti?" gibi soruları aramaya başladı. Google'ın yaptığı bu sürpriz sonrası kullanıcılar merakla aramaya başladı. Peki, Tomris Uyar kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte Tomris Uyar'ın hayatı, şiirleri ve sözleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:43 ABONE OL