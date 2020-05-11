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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

Dev arama motoru Google, özel günler ve kişiler için hazırladığı Doodle'da, bugün Türk öykü yazarı ve çevirmeni Tomris Uyar'a yer verdi ve 79. doğumgününü kutladı. Ancak Tomris Uyar'ın 15 Mart'ta doğduğu biliniyor. Google'ın yaptığı bu Doodle'dan sonra kullanıcılar "Tomris Uyar kimdir?" ve "Tomris Uyar kaç yaşında vefat etti?" gibi soruları aramaya başladı. Google'ın yaptığı bu sürpriz sonrası kullanıcılar merakla aramaya başladı. Peki, Tomris Uyar kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte Tomris Uyar'ın hayatı, şiirleri ve sözleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:43
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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

Tomris Uyar kimdir? Google, bugünkü Doodle'ında Türk öykü yazarı Tomris Uyar'a yer verdi. Tomris Uyar'ın 79. doğum gününe özel hazırlanan Doodle'ın ardından Tomris Uyar'ın hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Tomris Uyar kimdir? İşte Tomris Uyar şiirleri, sözleri ve eserleri...

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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar 15 Mart 1941 tarihinde dünyaya ageldi. Eğitimini İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde tamamladı. 1963 yılında İstanbul Üiversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı.

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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar ne zaman doğdu? Google'dan Tomris Uyar Doodle'ı...

60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

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