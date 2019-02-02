02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kırmızı siyahlıların radikal kararı sonrası Milli oyuncu adeta şoka girdi.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 16:14
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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

İtalyan basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir kararı kaleme aldı. İşte Milli oyuncuya dair alınan o karar ve perde arkası...

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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhonoğlu ile ilgili Milan yönetimine rapor sundu.

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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Raporda Hakan'ın takım için faydalı olabileceğine dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

RAPORU HİÇE SAYDILAR
Ancak Milan yönetimi teknik direktör Gattuso ve ekibinin hazırladığı bu raporu hiçe saydı.

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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki akıbeti için son 3 ayı kaldığı ifade edildi.

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