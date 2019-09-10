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Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi Andorra maçının kadrosundan 5 değişikliğe gitti. İşte Türkiye'nin Moldova karşısındaki ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 21:41
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