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Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi Andorra maçının kadrosundan 5 değişikliğe gitti. İşte Türkiye'nin Moldova karşısındaki ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 21:41
  • 1
  • 11
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Türkiye:

Mert Günok

  • 2
  • 11
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Zeki Çelik

  • 3
  • 11
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Merih Demiral

  • 4
  • 11
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Kaan Ayhan

  • 5
  • 11
Türkiye'nin Moldova 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Umut Meraş

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