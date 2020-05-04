Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı ilk günden bu yana birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, ülkemizde de alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bazı illerimizde bir süredir yeni vaka görülmemişti.