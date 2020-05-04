04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ederken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Bir süredir yeni vaka görülmeyen iller açıklandı. Peki, hangi illerde yeni corona virüsü vakası görülmedi? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 16:49
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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı ilk günden bu yana birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Bilim insanları aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken, ülkemizde de alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bazı illerimizde bir süredir yeni vaka görülmemişti.

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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasakları, hafta sonları genel sokağa çıkma yasakları gibi önlemler sonuç vermeye devam ediyor.

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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Yeni sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bugün iki şehrimizde daha yeni vaka görülmediği açıklandı.

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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı.

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Yeni corona virüsü vakası görülmeyen iller açıklandı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca düşüş trendinde olduğumuzu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gelen rakamlar umut vericiydi.

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