04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını devam ediyor. Dünyada yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve milyonlarca kişiyi etkileyen salgın hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Pandemi hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları...
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