04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını devam ediyor. Dünyada yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve milyonlarca kişiyi etkileyen salgın hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Pandemi hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika corona virüsü haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:50
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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Tedavi için her gün yol alınırken, virüs hakkında yeni gerçekler de günden güne ortaya çıkıyor.

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Covid-19'a yakalandığını belirtti.

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü ilk kez...

Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi.

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