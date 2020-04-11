11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler
İçleri Bakanlığı, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasıya birlikte yollar ve caddeler adeta sessizliğe büründü. İşte o kareler...
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