11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

İçleri Bakanlığı, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında 31 ilde 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymasıya birlikte yollar ve caddeler adeta sessizliğe büründü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 19:19
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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte sokaklar boş kaldı.

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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

Yasağın başlamasıyla birlikte vatandaşların evlerine gitmesiyle birlikte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Genellikle insanların yoğun olduğu sokakların boş kaldığı görüldü.


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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

Adana

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Yasak sonrası sokaklar sessizliğe büründü! İşte o kareler

Ankara Eskişehir yolu

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