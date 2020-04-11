11 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada gündem olmaya devam ediyor. Karantinayı hiçe sayan yıldız futbolcunun kız kardeşi de karantinayı delerek tepki topladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 22:44
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Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

Portekiz'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, Ronaldo ve ailesinin karantinaya rağmen rahat bir hayat yaşaması.

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Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

Corona virüs (Covid19) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 185 binin üzerinde...

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Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

Dünya Sağlık Örgütü ve devletlerin tüm yetkilileri halka "Evde kal" çağrısı yaparken, Portekiz'de yaşamını sürdüren Cristiano Ronaldo ve ailesi karantinayı hiçe saymaya devam ediyor.

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Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

Şimdilerde bulunduğu ve doğduğu yer olan Madeira'da pek kurallara uymayan, sevgilisi Georgina ve çocuklarıyla dışarıda gezmeye çıkan Ronaldo'ya halk tepki göstermişti.

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Ronaldo ailesinin skandalları bitmiyor! Yine karantina dinlemediler

ANTRENMAN İÇİN HİÇE SAYDI
Ronaldo son olarak Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumu'nda antrenman yaparak karantinayı hiçe saymış ve büyük tepki almıştı.

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