13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

Sezonun üçüncü gram slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tarihe geçecek maçlar oynanıyor. Kadınlarda Serena Williams bugün rekor için finalde Simona Halep'le karşı karşıya gelecek. Öte yandan erkeklerde Rafael Nadal'ı yenerek finale yükselen Roger Federer ise Novak Djokovic ile kozlarını paylaşacak.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 12:47
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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'da tarihi maçlar oynanıyor.

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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada bu yıl hem erkeklerde hem de kadınlarda yeni rekorlar kırılıyor.

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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

Kadınlarda ABD'li tenisçi Serena Williams bugün organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Rumen rakibi Simona Halep ile karşılaşacak.

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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...

Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

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