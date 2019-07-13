13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Wimbledon'da tarihi an! Rekor...
Sezonun üçüncü gram slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tarihe geçecek maçlar oynanıyor. Kadınlarda Serena Williams bugün rekor için finalde Simona Halep'le karşı karşıya gelecek. Öte yandan erkeklerde Rafael Nadal'ı yenerek finale yükselen Roger Federer ise Novak Djokovic ile kozlarını paylaşacak.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 12:47
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