Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Trezeguet'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kaşımpaşa'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mısırlı futbolcu için Premier Lig ekibi devreye girdi. Premier Lig ekibi, Mısırlı futbolcu için resmi teklifi yaptı. İşte transfere dair detaylar ve yapılan resmi teklif...