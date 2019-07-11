11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Trezeguet'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kaşımpaşa'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mısırlı futbolcu için Premier Lig ekibi devreye girdi. Premier Lig ekibi, Mısırlı futbolcu için resmi teklifi yaptı. İşte transfere dair detaylar ve yapılan resmi teklif...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 16:41
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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Trezeguet'de son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Kasımpaşa'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mısırlı futbolcu için Premier Lig ekibi devreye girdi.

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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Özellikle Galatasaray'ın 1 yıldır peşinden koştuğu, hatta Kasımpaşa ile masaya oturmasına rağmen anlaşamadığı Mısırlı yıldız Trezeguet 'kankasının' yanına gidiyor.

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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Championship'te Play-Off finali oynayan ve Derby County'i 2-1 yenerek Premier Lig'e katılmaya hak kazanan Aston Villa, Trezeguet için resmi teklif yaparken futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek için Kasımpaşa yönetiminden izin istediği öğrenildi.

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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı

Ocak ayında takımdan ayrılmayı kafasına koyan ve kadro dışı kalmayı bile göze alan 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa'da oynayan vatandaşı Ahmed Elmohamady'nin yanına gitmek istediği belirtildi.

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