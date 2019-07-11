11 Temmuz 2019, Perşembe
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Trezeguet transferinde son dakika! Resmi teklif yapıldı
Bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Trezeguet'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kaşımpaşa'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mısırlı futbolcu için Premier Lig ekibi devreye girdi. Premier Lig ekibi, Mısırlı futbolcu için resmi teklifi yaptı. İşte transfere dair detaylar ve yapılan resmi teklif...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 16:41
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