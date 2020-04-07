Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

Corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor... Kıta Avrupa'sından sonra İngiltere'de de salgın kötü bir hal almaya başladı. İngiliz devi Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın annesinin corona virüsü yüzünden ölümünün ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ada'da tüm bunlar yaşanırken bir ilginç haber daha geldi. Jose Mourinho'nun yönettiği Tottenham, Heung Min-Son'un karantinadan çıkıp askere gideceğini açıkladı. İşte detaylar...