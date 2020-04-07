07 Nisan 2020, Salı

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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

Corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor... Kıta Avrupa'sından sonra İngiltere'de de salgın kötü bir hal almaya başladı. İngiliz devi Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın annesinin corona virüsü yüzünden ölümünün ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ada'da tüm bunlar yaşanırken bir ilginç haber daha geldi. Jose Mourinho'nun yönettiği Tottenham, Heung Min-Son'un karantinadan çıkıp askere gideceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 11:14
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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, İngiltere'de pek bir ciddiye alınmamıştı. Ancak vaka sayısının artmasıyla birlikte ölüm haberleri kötü haberler de üst üste gelmeye başladı.

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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

GUARDIOLA'NIN ANNESİ VEFAT ETTİ

Dün alınan ilk kötü haber, Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola'nın annesinden geldi. Dolors Sala Carrio, 82 yaşında corona virüsüne yenik düştü.

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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

BORIS JOHNSON YOĞUN BAKIMDA

Ardından bir kötü haber de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan geldi. Covid-19 tedavisi gören Johnson, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

TOTTENHAM RESMEN AÇIKLADI!

İngiltere'de durum bu derecede karışıkken en şaşırtan haber Tottenham'ın yıldızı Heung min-Son'dan geldi.

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Tottenham resmen açıkladı! Heung-min Son karantinadan çıkıp...

Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanan Son'un, 21 ay gerçekleştirmesi gereken askerlik süresi 4 aya inmişti.

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