08 Nisan 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu
Son dakika corona virüsü (Covid-19) haberleri... Her akşam canlı olarak günlük corona virüsü sayılarını bizlere aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak farklı bir bilgi paylaştı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, Türkiye'nin il il corona virüsü haritasını paylaşan Bakan Koca, İstanbul'un ilçelerinin de haritasını paylaştı. İşte il il corona virüsü haritası...
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
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