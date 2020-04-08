08 Nisan 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

Son dakika corona virüsü (Covid-19) haberleri... Her akşam canlı olarak günlük corona virüsü sayılarını bizlere aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak farklı bir bilgi paylaştı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, Türkiye'nin il il corona virüsü haritasını paylaşan Bakan Koca, İstanbul'un ilçelerinin de haritasını paylaştı. İşte il il corona virüsü haritası...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

Günlük corona virüs bilgilerini paylaşan Bakan Koca İstanbul'un korona haritasını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapan Koca İstanbul'da, virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde açıkladı. İşte, Bakan Koca'nın İstanbul ilçelere göre corona risk haritası ve ilçelere göre corona dağılımı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

BAKAN KOCA GÜNLÜK SAYIYI DUYURDU
Günlük vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şu açıklamaları yaptı;

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'nin corona virüsü haritası belli oldu

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

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