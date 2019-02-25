25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. işte ilk 11'ler.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 19:38
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Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Beşiktaş'ın 11'i

Karius

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Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Gökhan Gönül

  • 3
  • 23
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Vida

  • 4
  • 23
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Mirin

  • 5
  • 23
Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu

Adriano

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