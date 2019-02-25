Galatasaray'ın patronu Fatih Terim'den şok açıklama 'İlle de Beşiktaş...'

Hem Galatasaray'ın hem Türkiye spor tarihinin efsane isimlerinden biri hiç kuşkusuz Fatih Terim. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, son günlerde Benfica yenilgisi ve takımın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle gündemde. Ancak bu kadar gündemde olmak Fatih Terim için bir ilk değil. Gerek basın toplantıları, gerek İngilizcesi, gerek aldığı cezalarla her daim konuşuluyor. Peki daha önce Fatih Terim'in adının Beşiktaş ile anıldığını görmüş müydünüz? Birazdan Fatih Terim, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü hakkında okuyacaklarını sizi çok şaşırtacak. İşte Fatih Terim hakkında şoke eden o gerçek.