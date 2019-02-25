25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareleri sizin için derledik. Dev derbiye 73. dakikada saha kenarında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 23:52
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
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