29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla ilk 5'i zorlayan Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'i 3.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye satmıştı. Atmacalar, El Ksabir'in sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına girdi. Yeiş-mavili ekip dünya yıldızını listesine aldı ve transferde sona geldi.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:35
  • 1
  • 13
Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına devam ediyor.

  • 2
  • 13
Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

İsmail Kartal yönetiminde lige iyi başlayan Atmacalar, El Kabir'in sakatlığıyla yıkıldı.

  • 3
  • 13
Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

Bu sakatlığın ardından Karadeniz temsilcisi forvet arayışlarına başladı.

  • 4
  • 13
Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan Rizespor, forvete dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

  • 5
  • 13
Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi

Yeşil mavili ekip, Fenerbahçe'ye gönderdiği Vedat Muriç'nin yerine Girona ile sözleşmesini fesheden Seydou Doumbia'yı transfer ediyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör