29 Ağustos 2019, Perşembe
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Vedat Muriç gitti dünya yıldızı geldi
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla ilk 5'i zorlayan Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'i 3.5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye satmıştı. Atmacalar, El Ksabir'in sakatlanmasının ardından forvet arayışlarına girdi. Yeiş-mavili ekip dünya yıldızını listesine aldı ve transferde sona geldi.
Giriş Tarihi: 29.08.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:35
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