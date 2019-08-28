28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!

Süper Lig'de transfer döneminin bitimine sayılı günler kaldı. Transfer döneminin sonuna yaklaşırken hem Türkiye'de hem de Acrupa'da son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kez gündemi sarsacak haber Arda Turan'la ilgili. Yıldız futbolcunun İspanyol kulübüne gideceği iddia edildi. İşte tecrübeli yıldızla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 17:19
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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!

Türkiye'nin son dönemde en çok konuştuğu transfer haberleri arasında Falcao, Luiz Gustavo ve diğer birkaç isim var... Bu kez ise Arda Turan transfer haberi gündeme geldi.

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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!

Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli yıldıza dair son dakika!

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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!
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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!

Barcelona'nın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmeleri resmen başladı.

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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!

Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan ekip, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.

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