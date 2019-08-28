28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Arda Turan'la ilgili gündemi sallayan iddia!
Süper Lig'de transfer döneminin bitimine sayılı günler kaldı. Transfer döneminin sonuna yaklaşırken hem Türkiye'de hem de Acrupa'da son dakika haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kez gündemi sarsacak haber Arda Turan'la ilgili. Yıldız futbolcunun İspanyol kulübüne gideceği iddia edildi. İşte tecrübeli yıldızla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 17:19
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