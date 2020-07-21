Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

TFF 3. Lig 1.Grup play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan genç yıldızı Muhammed Kerem Aktürkoğlu hattrick yaparak damga vurdu. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Muhammed Kerem Aktürkoğlu nereli? İşte detaylar...