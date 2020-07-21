21 Temmuz 2020, Salı

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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

TFF 3. Lig 1.Grup play-off yarı final maçında 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan genç yıldızı Muhammed Kerem Aktürkoğlu hattrick yaparak damga vurdu. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Muhammed Kerem Aktürkoğlu nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 22:59
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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

TFF 3. Lig 1 Grup play-off yarı final mücadelesinde Kemal Kılıç'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 24 Erzincanspor ile sadi Tekelioğlu'nun çalıştırdığı Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi.

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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşma 24 Erzincanspor'un 4-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmaya Galatasaray'ın anlaşma sağladığı 21 yaşındaki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu damga vurdu.

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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

Sar kırmızılı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu hakkında bilinmeyen gerçeği araştırmaya başladı. Peki Kerem Aktürkoğlu nereli? İşte Türk futbolcuların memleketleri...

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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

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Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'ın yeni yıldızı hakkında bilinmeyen gerçek

HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

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