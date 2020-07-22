Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni imajı şaşırttı. Uzun sakallarıyla dikkat çeken Ersun Yanal'ın yeni imajı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte başta Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal olmak üzere futbol dünyasının ünlü isimlerinin değişimleri.