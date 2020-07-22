22 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni imajı şaşırttı. Uzun sakallarıyla dikkat çeken Ersun Yanal'ın yeni imajı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte başta Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal olmak üzere futbol dünyasının ünlü isimlerinin değişimleri.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:37
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Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı.Tecrübeli teknik adamın teknesinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte başta Ersun Yanal olmak üzere spor camiasının ünlü simalarının değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...

KEZMAN

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Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...
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Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...

Batista

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  • 49
Görenler gözlerine inanamadı! Ersun Yanal'ın son hali görünce çok şaşıracaksınız...
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