26 Ocak 2019, Cumartesi

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın taktiğinde kendine yer bulamayan Cenk Tosun için karar verildi.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 17:17
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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için Everton kararını verdi. İşte bomba karara dair detaylar ve transfer gelişmesi...

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Oumar Niasse'yi de kiralık olarak gönderen Everton, Cenk Tosun için de flaş bir karara imza attı.

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton, bu sezon doğru düzgün oynatmadığı futbolcusu Cenk Tosun'u aynı zamanda bırakmıyor da...

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

Everton Menajeri Marco Silva da Cenk projesini yönetime sundu.

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Ve Cenk Tosun kararı verildi! Transfer bedeli...

41 yaşındaki teknik adam, Batshuayi transferi için Cenk'den kazanılacak parayı kullanmayı planlıyor.

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