25 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Everton'da Cenk Tosun kararı!

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a bir diğer Premier Lig ekibi olan Crystal Palace talip oldu.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 11:56
  • 1
  • 8
Evertonda Cenk Tosun kararı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan başarılı futbolcu Cenk Tosun'a Crystal Palace talip oldu.

  • 2
  • 8
Evertonda Cenk Tosun kararı!

BBC'de yer alan haberde, Palace yetkililerinin Tosun'un kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

  • 3
  • 8
Evertonda Cenk Tosun kararı!

Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında.


  • 4
  • 8
Evertonda Cenk Tosun kararı!

Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  • 5
  • 8
Evertonda Cenk Tosun kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör