26 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Avustralya Açık'ta Kvitova'yı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu

Tek kadınlar finalinde Japon Osaka, Çek Kvitova'yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 17:18
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Avustralya Açıkta Kvitovayı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
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Avustralya Açıkta Kvitovayı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
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Avustralya Açıkta Kvitovayı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
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Avustralya Açıkta Kvitovayı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
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Avustralya Açıkta Kvitovayı finalde yenen Naomi Osaka şampiyon oldu
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