VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de 21.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik.