13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de 21.haftanın geride kalması ile birlikte ligin şu ana kadar olan bölümüne tartışmalı 'VAR' kararları damga vurmuş durumda. Eğer bu sezon Süper Lig'de 'VAR' uygulanmasaydı oluşacak puan durumunu sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 01:46
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VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?
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VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

18 - Akhisarspor 16 puan

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VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

17 - Fenerbahçe 19 puan

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VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

16 - Çaykur Rizespor 19 puan

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VAR olmasaydı 21. hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

15 - Erzurumspor 20 puan

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