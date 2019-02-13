Tarihin en iyi futbol takımları açıklandı: Listedeki tek Türk takımı...

Avrupa'nın önde gelen futbol içerik üreticilerinden France Football, tarihin en iyi futbol takımlarını yayınladı. Listede yer alan 30 takım arasında sadece tek bir Türk futbol kulübünün yer alması gözden kaçmadı.