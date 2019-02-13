13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

Avrupa'nın en önemli futbol dergilerinden France Football, dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı. Bu listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 01:24
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Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

1-Real Madrid (İspanya) 184 puan

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Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

2- Barcelona (İspanya) 177 puan

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  • 30
Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

3-Manchester United (İngiltere) 151 Puan

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Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

4-Bayern Münih (Almanya) 135 Puan

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  • 30
Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

5-Liverpool (İngiltere) 120 Puan

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