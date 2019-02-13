Dünyanın en iyi 30 kulübü belli oldu! Türkiye'den tek takım var

Avrupa'nın en önemli futbol dergilerinden France Football, dünyanın en iyi kulüplerini açıkladı. Bu listeye Türkiye'den sadece bir takım girebildi.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 01:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





