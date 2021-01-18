18 Ocak 2021, Pazartesi

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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Süper Lig'in 19. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrasında usta isimler flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 08:52
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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

SİNAN VARDAR - DERBİLERİN KRALI

Sergen Yalçın, beklediğim gibi 3 puanı istiyordu ve siyah-beyazlı takım 90 dakika boyunca tempoyu yüksek tuttu. Beşiktaş'ın baskısını 90 dakikaya yayması övgüyü hak etti. Galatasaray tabii ki Beşiktaş'ın 100 yılı aşkın ezeli rakibi ama dün sarı-kırmızılı takım tipik Anadolu takımı gibiydi.

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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Hani Galatasaraylılar maçın ardından farkın daha çok olmamasına sevinmiştir diye düşünüyorum. Beşiktaş bu oyuna daha çok pozisyon bulmalıydı. 10 numara eksikliği vardı ama iki klas ayak; Josef de Souza ve N'Koudou zaferi getiren golleri kaydederek Kartal'ı zirvede tuttu. Tabii Galatasaray'ın totalde son 35 dakikayı 10 kişi oynamasını hesaba katmak gerek. Sergen hocanın ilk 11'de sahaya sürdüğü Oğuzhan beklenen verimlilikten uzaktı.

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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Ghezzal da tutuktu ama Atiba ve Josef oyuna ağırlığı koyan isimlerdi. Siyah-beyazlı takımda Vida ve Montero hatasız oynarken Rıdvan ve Rosier yine görevini eksiksiz yaptılar. Genç kaleci Ersin'in bir ara canının sıkıldığını düşünsem de maçın son dakikasında harika bir kurtarış yaptı. Beşiktaş'ın kolej havası yapısı dün tüm gerçekliğiyle sergilendi.

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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Sergen hocanın maçın ikinci yarısında N'Koudou ve Mensah'ı tam zamanında oyuna sokması ustalık işiydi. Sevgili Sergen, futbolculuğu zamanında derbilere damgasını vururdu. Dün teknik direktörlüğünde de bu özelliğini koruduğunu tüm Türkiye gördü.

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Usta isimlerden flaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Hakem Cüneyt Çakır yine eyyam üzerine eyyam yaptı. Yardımcısı Tarık Ongun, Bahattin Duran kavga çıkmayacak maçta kavga çıkartır. Zaten Cüneyt Çakır'ın Türkiye sınırları içeresinde kötü yönetimi bir gelenek haline aldı. Dünkü maçta yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da rezalet ötesiydiler.

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