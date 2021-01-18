Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer kazanı kaynamaya başladı. 5 Ocak tarihinde start verilen transfer sezonu sonrası özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray vitesi yükseltirken, birçok transfer söylentisi de ortaya atılmaya başlandı. Peki hangi kulüp için hangi isim gündemde? Hangi isimlerle anlaşma yakın. İşte Süper Lig'de yaşanan son transfer gelişmeleri...