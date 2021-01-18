18 Ocak 2021, Pazartesi

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de transfer kazanı kaynamaya başladı. 5 Ocak tarihinde start verilen transfer sezonu sonrası özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray vitesi yükseltirken, birçok transfer söylentisi de ortaya atılmaya başlandı. Peki hangi kulüp için hangi isim gündemde? Hangi isimlerle anlaşma yakın. İşte Süper Lig'de yaşanan son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:54
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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başladı. Özellikle ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, 1 Şubat tarihine kadar sürecek olan ara transfer dönemi süresince yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dev kulüpler için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor...

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte ismi Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan o oyuncular...

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de transfer bombardımanı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

OUMAR NIASSE

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