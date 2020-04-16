16 Nisan 2020, Perşembe
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Ünlü profesör açıkladı! "O maske corona virüsüne karşı korumuyor"
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek ve tedavisini bulmak için dünya genelinde çalışmalar sürerken, uzmanlar corona virüsünden korunmak ve virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili insanlara bilgi vermeye devam ediyor. Corona virüsünden korunmanın başında gelen tedbirlerinden birisi ise maske kullanımı. Uzmanlar, maske kullanımının gerekliliğini ve faydalarını her fırsatta dile getirse de maskeler hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar mevcut. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada maskeler ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Son dakika corona virüsü haberleri...
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