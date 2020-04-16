16 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ünlü profesör açıkladı! "O maske corona virüsüne karşı korumuyor"

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek ve tedavisini bulmak için dünya genelinde çalışmalar sürerken, uzmanlar corona virüsünden korunmak ve virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili insanlara bilgi vermeye devam ediyor. Corona virüsünden korunmanın başında gelen tedbirlerinden birisi ise maske kullanımı. Uzmanlar, maske kullanımının gerekliliğini ve faydalarını her fırsatta dile getirse de maskeler hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar mevcut. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada maskeler ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 13:26
ABONE OL
  • 1
  • 14
Ünlü profesör açıkladı! O maske corona virüsüne karşı korumuyor

Corona virüsü salgını sonrası maske satışları patlarken, birden 'Yıkanabilir, Nano Teknoloji' gibi sözlerle pazarlanan siyah maskeler türedi. Hemen hemen her köşe başında satılmaya başlanan maskelere ilgi oldukça büyük oldu. 15 TL'ye kadar fiyatlarla satılan maskelerin tehlike saçtığı ortaya çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan konu ile ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 14
Ünlü profesör açıkladı! O maske corona virüsüne karşı korumuyor

Ceyhan, maskelerin malzemesinin sünger olduğunu ifade ederken, hiçbir maskenin gün boyu kullanılamayacağını da ifade etti. Ceyhan, bu maskelerin vatandaşı virüse karşı daha açık hale getirebileceğini de ifade etti. İşte Prof.Dr. Ceyhan'ın yaptığı açıklamalar...

  • 3
  • 14
Ünlü profesör açıkladı! O maske corona virüsüne karşı korumuyor

HANGİ MASKE NE KADAR KORUYOR?
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, maskelerin koruma oranlarına ilişkin veriler olduğunu söyledi. Ceyhan, "N-95 olarak tanımlanan maskeler virüslere karşı yüzde 95 oranında etkili. Cerrahi maskelerde bu oran yüzde 30'dur. Nano Teknoloji, yıkanabilir maske şeklinde satılan siyah maskeler ile ilgili elimizde hiçbir veri yok" dedi.

  • 4
  • 14
Ünlü profesör açıkladı! O maske corona virüsüne karşı korumuyor

"HERKES MASKE TAKARSA YÜZDE 98.5 ENGELLERİZ"
Toplumun evde kalması gerektiğini belirten Ceyhan, sokağa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske kullanılması gerektiğini vurguladı. Ceyhan yine bilimsel araştırmalardaki oranları paylaşarak, "Hasta biri cerrahi maske kullandığında bulaştırma oranı yüzde 95 düşer. Virüs olan kişi ve olmayan kişi maske taktığında ise bu oran yüzde 98.5'a yükseliyor. Yüzde 98.5 çok ciddi ve önemli bir orandır." dedi.

  • 5
  • 14
Ünlü profesör açıkladı! O maske corona virüsüne karşı korumuyor

"DAHA RİSKLİ BİR HALE GELİR"
Siyah maskelerin kullanımının beraberinde getireceği sorunlara vurgu yapan Ceyhan, "Maskeyi uzun süreli olarak kullandığında karşındakinde virüs varsa maskede birikir. Bu durumda maske koruma özelliği bir yana, daha riskli bir hale gelir.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör