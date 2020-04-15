15 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

Suudi Arabistan veliahtı prens Muhammed bin Selman, corona virüsü salgını etkilemedi. Futbol kulüpleri mali anlamda zor bir süreçten geçmesine rağmen Selman, İngiltere Premier Lig ekibini satın almaya hazırlanıyor. Newcastle United'ı almak isteyen Selman, büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 15:11
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Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 126.900 kişi ise salgından dolayı hayatını kaybetti...

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Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

Tüm dünyada spor organizasyonlarının neredeyse tamamı durma noktasına gelirken liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.

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Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...

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Muhammed bin Selman Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın alıyor!

ANLAŞMA TAMAM
Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den takım satın alıyor.

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