Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Buna göre, önlemlerin aralıklı olarak tekrar tekrar yürürlüğe konmaması halinde, ilkinden daha kuvvetli olacak ikinci dalgalar yaşanacak. Araştırmanın bir modellemesindeki senaryoda, aşı veya etkili bir tedavi bulunmaması halinde 2025 kadar uzak görünen bir tarihte bile yeni bir dalga yaşanabilir.



