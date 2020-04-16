16 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak küresel bir salgına dönüşen yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, corona virüsü pandemisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 16:47
ABONE OL
  • 1
  • 12
Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında karantina önlemleri sürerken, herkes bir sorunun yanıtını arıyor: Salgın ne zaman bitecek, hayat ne zaman normale dönecek? ABD'de önde gelen üniversitelerinden Harvard'ın yayımladığı bir araştırma, bu soruya kötümser bir yanıt verdi.

  • 2
  • 12
Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Araştırmaya göre, sosyal mesafe önlemlerinin 2022 yılına kadar sürmesi gerekebilir; etkili bir aşı veya tedavinin gecikmesi halindeyse, virüs salgını bir sarmala dönüşebilir ve 2025 yılına dek yok olmayabilir.

  • 3
  • 12
Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

"DAHA GÜÇLÜ İKİNCİ DALGALAR GELEBİLİR"
Saygın bilim dergisi Science'da yayımlanan araştırma, salgına karşı şu an küresel ölçekte uygulanan karantina tedbirlerinin tek bir seferle sınırlı tutulmasının pandemiyi kontrol altına almak için yeterli olmayacağını ortaya koydu.

  • 4
  • 12
Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Buna göre, önlemlerin aralıklı olarak tekrar tekrar yürürlüğe konmaması halinde, ilkinden daha kuvvetli olacak ikinci dalgalar yaşanacak. Araştırmanın bir modellemesindeki senaryoda, aşı veya etkili bir tedavi bulunmaması halinde 2025 kadar uzak görünen bir tarihte bile yeni bir dalga yaşanabilir.


  • 5
  • 12
Corona virüsü salgını bu yaz bitecek mi? Harvard Üniversitesi'nden açıklama geldi

Araştırmada, yeni tedavilerin, bir aşının veya yoğun bakım kapasitelerinin artırılmasının, uzatmalı bir sosyal mesafe ihtiyacını hafifletebileceği belirtilse de, "Fakat bunların yokluğunda, gözetim ve aralıklı olarak uygulanacak sosyal mesafeye 2022'ye kadar ihtiyaç duyulabilir" denildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör