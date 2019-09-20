20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelenin başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak. İşte 20 Eylül 2019 itibariyle UEFA ülkeler sıralaması güncel liste...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:32
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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.
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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor.
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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.
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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti.
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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.
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