20 Eylül 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelenin başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak. İşte 20 Eylül 2019 itibariyle UEFA ülkeler sıralaması güncel liste...
Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:32
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"