UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında geriye düştük

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelenin başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak. İşte 20 Eylül 2019 itibariyle UEFA ülkeler sıralaması güncel liste...