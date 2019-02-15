15 Şubat 2019, Cuma
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UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı
Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasında ilk maçlar tamamlandı. Müsabakaların tamamlanmasıyla takımlar bazında ülke puanına katkı oranlarında da değişim yaşandı.
Giriş Tarihi: 15.02.2019 15:48
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