15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasında ilk maçlar tamamlandı. Müsabakaların tamamlanmasıyla takımlar bazında ülke puanına katkı oranlarında da değişim yaşandı.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 15:48
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  • 11
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Türkiye'de ise aldıkları sonuçlarla ülke puanlarındaki değişimi sağlayan ekipler sırasıyla ve oranlarıyla şu şekilde:

  • 2
  • 11
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Bursaspor - 0.500

  • 3
  • 11
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Karabükspor - 1.500

  • 4
  • 11
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Akhisar Belediyespor - 3.000

  • 5
  • 11
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı

Atiker Konyaspor - 7.000

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