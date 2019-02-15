Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Liverpool'da futboluyla son zamanların en iyi çıkışını yakalayan futbolcusu olan Mohamed Salah'ın sezon sonu gideceği takım belli oldu. Mısırlı futbolcu için iki dev kulüp her konuda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





