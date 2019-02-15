15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Liverpool'da futboluyla son zamanların en iyi çıkışını yakalayan futbolcusu olan Mohamed Salah'ın sezon sonu gideceği takım belli oldu. Mısırlı futbolcu için iki dev kulüp her konuda anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 12:50
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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir süredir konuşulan Mohamed Salah ismiyle ilgili transfer söylentileri, iddianın ötesine geçti.

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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Elde edilen bilgiye göre Liverpool kulübü Mohamed Salah'ı isteyen İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Juventus, Liverpool'un Salah karşılığında istediği Dybala + 50 milyon Euro teklifini kabul etti.

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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Hürriyet'in haberine göre; Dybala'nın piyasa değerinin 75 milyon Euro olduğu düşünülürse bu transferin toplam maliyeti 125 milyon Euro olacak.

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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Ancak Tuttosport ise Dybala'nın bu transfere dahil olmadığını ve Liverpool'un Salah için Juventus'a 160 milyon Euro vereceğini iddia etmişti.

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