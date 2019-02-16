16 Şubat 2019, Cumartesi
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Cedi Osman, NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında yer aldı
2019 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçı Charlotte'ta oynandı. Milli sporcumuz Cedi Osman'ın da Dünya Karması ekibinde yer aldığı karşılaşmayı 161-144'lük skorla ile ABD Karması kazandı. Maçta 15 dakika sahada kalan Cedi Osman 2 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 de top çalma ile oynadı.
Giriş Tarihi: 16.02.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 11:09
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