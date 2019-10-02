Süper Lig'de haftanın ve ayın en iyi 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ve Göztepe arasında oynanan mücadeleyle tamamlandı. İki dev mücadeleye sahne olan haftada ezeli rakiplerden Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Trabzonspor ise sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 6. haftada perdenin kapanmasının ardından haftanın ve ayın en iyileri de belli oldu. İşte Süper Lig'de 6. haftanın en iyileri.