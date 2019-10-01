01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram ünlü sporcuların bir diğer gelir kapısı oldu. Yıldız isimler yaptıkları tek bir paylaşımla milyonlar kazanıyor. İşte yıldız sporcuların Instagram'da paylaşım başına aldığı ücretler...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 22:30
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Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

16- Serena Williams 60,500 dolar

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Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

15- Ronda Rousey 57,700 dolar

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Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

14- Floyd Mayweather 124 bin dolar

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Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

13- Stephen Curry 142 bin dolar

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Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

12- Mohamed Salah 165 bin dolar

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