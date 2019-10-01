Tek paylaşımla milyonlar kazanıyorlar! İşte o liste...

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram ünlü sporcuların bir diğer gelir kapısı oldu. Yıldız isimler yaptıkları tek bir paylaşımla milyonlar kazanıyor. İşte yıldız sporcuların Instagram'da paylaşım başına aldığı ücretler...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 22:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





