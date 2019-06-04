UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

Liglerin sona ermesinin ardında UEFA, kulüpler sıralamasını açıkladı. Netleşen sıralamaların ardından Türk sporseverler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yerini merak ediyor. Hangi kulüp UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte UEFA'nın kulüpler sıralamasında Türk takımlarının yeri.