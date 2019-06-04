04 Haziran 2019, Salı

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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

Liglerin sona ermesinin ardında UEFA, kulüpler sıralamasını açıkladı. Netleşen sıralamaların ardından Türk sporseverler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yerini merak ediyor. Hangi kulüp UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte UEFA'nın kulüpler sıralamasında Türk takımlarının yeri.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 22:50
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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

1- Real Madrid: 146.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

2- Barcelona: 138.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

3- Bayern Münih: 128.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

4- Atletico Madrid: 127.000 puan

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UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un listedeki yeri

5- Juventus: 124.000 puan

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