05 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Tayland etabındaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı.
Giriş Tarihi: 05.06.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 14:28
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı