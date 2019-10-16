UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

A Milli Takımımızın Arnavutluk galibiyeti aldığı ve Fransa ile berabere kaldığı milli aranın ardından UEFA, EURO2020 elemelerinin en iyi 11'ini açıkladı ve iki oyuncumuz da en iyi 11'de yer aldı.