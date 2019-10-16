16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

A Milli Takımımızın Arnavutluk galibiyeti aldığı ve Fransa ile berabere kaldığı milli aranın ardından UEFA, EURO2020 elemelerinin en iyi 11'ini açıkladı ve iki oyuncumuz da en iyi 11'de yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 18:35
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UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...


MERT GÜNOK

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UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

BALDVINSSON

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UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

MERİH DEMİRAL

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UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

SEMENOV

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UEFA haftanın 11'ini belirledi! Listede 2 Türk...

ZAHAVI

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