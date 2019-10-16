16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun ortaya çıkan fotoğrafı yok artık dedirtti. Sosyal medyada patlayan bu fotoğrafı olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Radamel Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 19:30
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