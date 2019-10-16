16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun ortaya çıkan fotoğrafı yok artık dedirtti. Sosyal medyada patlayan bu fotoğrafı olay yarattı. İnanamayanlar ise dönüp bir daha bakıyor. Radamel Falcao'nun yıllar içerisindeki değişimine çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 19:30
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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı

Bale - Real Madrid forması giyen Galli futbolcu kulaklarından operasyon geçirdi.

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