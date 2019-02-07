Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

"İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli bir yerde. Şimdi iki deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" dedi.