07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan için flaş sözler

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın devre arasında Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Ozan Tufan için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 07.02.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 20:43
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Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ligi, takımı ve çalışmaları değerlendirdi. Sergen Yalçın, takımın başına geçmesiyle birlikte güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

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Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

Yalçın, "Çok müthiş bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Bir ivme kazandık ama çok arzu ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda ligin en kritik dönemi. Çünkü bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak. Bu herkes için geçerli. Biz de ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ama bu uzun bir süreç.

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Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

"İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli bir yerde. Şimdi iki deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" dedi.

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Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lig arasında yapılan transferleri de değerlendiren Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor.

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Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

"Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz.

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