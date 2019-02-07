Sergen Yalçından Ozan Tufan için flaş sözler

07 Şubat 2019, Perşembe
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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan için flaş sözler
Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın devre arasında Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Ozan Tufan için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Giriş Tarihi: 07.02.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 20:43
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