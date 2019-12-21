Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Ara transfer dönemi yaklaştıkça takımların yapacağı takviyeler de netleşmeye başladı. Sadece ülkemizde değil Avrupa'da da bombalar bir bir patlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e resmi transfer görüşmelerinin başlandığı resmen duyuruldu! Peki Roma'da adından söz ettiren Cengiz, gittiği takımda da bunu başarabilecek mi? İşte transfer haberinin tüm detayları...