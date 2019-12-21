22 Aralık 2019, Pazar

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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Ara transfer dönemi yaklaştıkça takımların yapacağı takviyeler de netleşmeye başladı. Sadece ülkemizde değil Avrupa'da da bombalar bir bir patlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e resmi transfer görüşmelerinin başlandığı resmen duyuruldu! Peki Roma'da adından söz ettiren Cengiz, gittiği takımda da bunu başarabilecek mi? İşte transfer haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 07:52
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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Transferde son dakika... Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve İtalyan ekibinde sergilediği performansla dev takımların dikkatini çeken Cengiz Ünder'e talip var.

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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Cengiz Ünder'in Roma'dan sonra forma giymesi beklenen takımı duyurdular ve görüşmelerin başladığını kaydettiler.

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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Milli futbolcumuz Cengiz uzun süren sakatlığını atlatıp yeniden sahalara dönmüştü.

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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Roma teknik direktörü Fonseca tarafından yeteri kadar süre alamayan Cengiz'e La Liga ekibi talip olmuştu.

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Görüşmeler başladı! Cengiz Ünder bombası...

Cengiz'in Roma'da mutlu olduğunu söyleyen kaynaklar yanıldı ve Cengiz kendisine talip olan kulüple resmen masada!

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